‘Nieuwe windparken grootste stap tot nu toe’

De kabinetsplannen voor drie nieuwe gebieden voor windparken op de Noordzee ,,zijn de grootste stap in de Nederlandse energietransitie tot nu toe”, zegt windenergiedeskundige Peter Eecen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). De nieuwe windparken moeten voldoende stroom opleveren voor 40 procent van ons huidig elektriciteitsverbruik.

Twee van de aangewezen gebieden liggen voor de Noord-Hollandse kust, het derde gebied ten noorden van de Waddeneilanden. Hier moet tussen 2023 en 2030 in totaal 6,1 gigawatt aan elektriciteit worden opgewekt. Over nog eens 0,9 gigawatt neemt het kabinet later een besluit, schrijft minister Eric Wiebes aan de Tweede Kamer.

Nederland blijf hierdoor niet langer achter in de transitie, meent Eecen. Voor het klimaat zou het goed zijn als er 2 gigawatt per jaar aan windenergie op zee bij zou komen. ,,Toch is het fantastisch dat er nu echt ongeveer 1 gigawatt per jaar bij gaat komen. Voor de sector betekent dat ook dat er een continue stroom aan werk komt waardoor bedrijven durven te investeren in ontwikkeling.”

In 2050 moet er in totaal 50 gigawatt aan energie door windparken op zee worden geproduceerd, zegt Eecen. ,,Dat betekent dat er rond 2030 weer een versnelling nodig is. Want met 1 gigawatt per jaar extra redden we die doelstelling niet.”