Ondernemingsraad Akzo blij met duidelijkheid

En ook al is Carlyle een investeerder, het fonds richt zich niet op de korte termijn, weet Leijenaar. ,,Ze willen een Nederlands bedrijf van de chemietak maken, met het hoofdkantoor in Nederland.”

AMSTERDAM (ANP) - De centrale ondernemingsraad van AkzoNobel is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de toekomst van de chemiedivisie van het bedrijf en dat het personeel weet waar het aan toe is. ,,Het was een traject van een jaar dat nu ten einde is'', zegt voorzitter Steven Leijenaar tegen het ANP.

