Steeds meer Belgen tanken over de grens

Belgen tanken steeds vaker over de grens. Door verhoging van de accijnzen is een volle dieseltank in Nederland goedkoper dan bij de zuiderburen.

Later dit jaar wordt de dieselaccijns in België met nog eens 3,5 cent per liter verhoogd. Het tankverkeer naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg zal dan verder toenemen, verwacht de Belgische federatie van brandstoffenhandelaren (Brafco).

Dat is funest voor de pomphouders in de grensregio’s en voor de schatkist, aldus Johan Mattart van Brafco. Van massaal tanktoerisme is nu volgens hem nog geen sprake.

Benzine is in België overigens wel goedkoper dan in Nederland, maar dat zorgt niet voor een grote aanloop bij Vlaamse pomphouders. ,,Dieselrijders leggen lange afstanden af. Voor benzine gaat men geen 50 kilometer omrijden’’, verklaart Mattart.