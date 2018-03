SuperTrash definitief failliet

Het modebedrijf SuperTrash, dat jarenlang in handen was van Olcay Gulsen, is definitief failliet. Op verzoek van de curator heeft de rechtbank in Amsterdam het faillissement uitgesproken over alle activiteiten van de keten. Voor circa zestig medewerkers van SuperTrash is inmiddels collectief ontslag aangevraagd.

Het uitgesproken faillissement geldt voor alle bedrijfsactiviteiten van SuperTrash, inclusief de vijf eigen winkels in Arnhem, Utrecht, Laren, Roermond en Breda en het hoofdkantoor. Het faillissement is volgens de curator aangevraagd om de kansen op een zo goed mogelijke verkoop en voortzetting van de bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken.

De franchisewinkels, waarvan er zeven in Nederland gevestigd zijn en twee in Belgiƫ, vallen buiten het faillissement. De curator verwacht in de komende weken meer te kunnen zeggen over een mogelijke doorstart. Alle winkels blijven vooralsnog geopend.