De euro was bij de slotbel 1,2401 dollar waard, tegen 1,2405 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 64,86 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 69,73 dollar per vat.

De regering-Trump heeft China onder meer gevraagd importtarieven voor auto’s te schrappen en meer chips van Amerikaanse makelij te kopen. Verder zouden de Amerikanen hebben geëist dat buitenlandse partijen een groter belang in Chinese financieel dienstverleners kunnen nemen. China zei eerder bereid te zijn om praten over maatregelen om een handelsoorlog te voorkomen.

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige minnen gesloten. Vooral verliezen van techbedrijven zetten graadmeters onder druk. De angst voor een handelsoorlog tussen China en de VS wakkerde weer aan. De VS overwegen om hardhandig op te treden tegen Chinese investeringen in technologieën die door de Amerikanen als gevoelig worden beschouwd.

article

1068260

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige minnen gesloten. Vooral verliezen van techbedrijven zetten graadmeters onder druk. De angst voor een handelsoorlog tussen China en de VS wakkerde weer aan. De VS overwegen om hardhandig op te treden tegen Chinese investeringen in technologieën die door de Amerikanen als gevoelig worden beschouwd.

https://nieuws.nl/economie/20180327/techsector-drukt-wall-street-in-het-rood/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/03/28001740/techsector-drukt-wall-street-in-het-rood.jpg

Zakelijk