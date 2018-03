Wall Street vervolgt opmars

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Daarmee gaf Wall Street een voorzichtig vervolg aan de winsten van een dag eerder. De wegebbende angst voor een wereldwijde handelsoorlog blijft het sentiment onder beleggers ondersteunen.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 24.266 punten. De brede S&P 500 won ook 0,2 procent tot 2664 punten en technologiebeurs Nasdaq dikte 0,3 procent aan tot 7242 punten.

Maandag veerden de Amerikaanse beurzen flink op na berichten dat de Verenigde Staten en China onderhandelen over importheffingen. Dat zorgde voor hoop op de markt dat een handelsconflict tussen de twee economische grootmachten voorkomen kan worden. Ook in Europa en Aziƫ was het beurssentiment positief.

Webwinkelreus Amazon won 0,5 procent. Het bedrijf heeft een deal gesloten met het Franse supermarktconcern Casino om boodschappen te gaan bezorgen voor de keten Monoprix. In de VS kocht de webwinkelreus al supermarktketen Whole Foods. In het Verenigd Koninkrijk sloot Amazon een deal met supermarktketen Morrisons.