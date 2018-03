Zelfrijdende Uber-auto’s geweerd uit Arizona

Uber moet stoppen met testen met zelfrijdende auto’s in de Amerikaanse staat Arizona. De gouverneur van de staat verbant de auto’s van de weg na het zien van ,,zorgwekkende” beelden vanuit de Uber-auto die eerder deze maand een 49-jarige voetganger doodreed in Arizona.

In een brief aan Uber-topman Dara Khosrowshahi schreef gouverneur Doug Ducey dat de beelden ,,vragen oproepen over de bekwaamheid van Uber om de testen in Arizona door te zetten”. Vanwege de openbare veiligheid wil de staat de onderzoeken van toezichthouders naar het ongeluk niet afwachten. ,,In het belang van de inwoners van mijn staat, heb ik het transportministerie opdracht gegeven om Ubers testen met autonome voertuigen op de openbare wegen van Arizona te schorsen.”

Uber heeft het project met zelfrijdende auto’s in heel de Verenigde Staten stilgelegd na het dodelijke ongeluk op 18 maart. De beelden van dat ongeluk werden vorige week vrijgegeven door de lokale politie.