Europeanen geven meer uit aan boodschappen

De uitgaven van Europeanen aan boodschappen zijn gestegen naar het hoogste niveau in zes jaar. Dat meldde marktonderzoeker Nielsen op basis van onderzoek in 21 Europese landen inclusief Turkije.

In het vierde kwartaal van 2017 gingen de Europese uitgaven aan boodschappen met 4,4 procent omhoog, de sterkste toename sinds begin 2012. Er werden meer artikelen gekocht tegen hogere prijzen. De hogere prijzen hingen onder meer samen met de keuze van consumenten voor duurdere producten zoals bijvoorbeeld lokale merken en gezondere biologische producten.

In Turkije was met een stijging van bijna 17 procent veruit de grootste groei te zien, terwijl die in Zwitserland, Finland en Belgiƫ met minder dan 2 procent het zwakste was. In Nederland gingen de uitgaven met 2,9 procent omhoog. Daarmee nam ons land de dertiende plaats in.