Techfondsen weer gebeten hond op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verlies gesloten. Bedrijven in de technologiesector moesten het na de zware verliezen van dinsdag opnieuw ontgelden. Vooral maker van elektrische auto’s Tesla had het zwaar. Beleggers verwerken verder cijfers over de Amerikaanse economie en wat bedrijfsresultaten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot een fractie lager op 23.848,42 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2605,00 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,9 procent tot 6949,23 punten.

Tesla verloor 7,7 procent van zijn waarde. Het bedrijf kreeg een verlaging van zijn kredietwaardigheid door Moody’s aan de broek door zorgen over de kaspositie en over de achterblijvende productie. Verder werd bekend dat vorige week bij een ongeluk met een Tesla een dode is gevallen. De oorzaak is nog onduidelijk. Ook is nog de vraag of de bestuurder vertrouwde op het systeem waardoor de auto deels autonoom kan rijden.

Bij de techbedrijven verloren Amazon, Netflix en de chipmakers Intel en Nvidia tot 5 procent. Facebook won 0,5 procent. Inmiddels hebben drie gebruikers van Facebook een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf over schending van privacy. Facebook kondigde verder aan zijn privacy-instellingen beter zichtbaar te maken.

Verder zakte technologiebedrijf BlackBerry 1,6 procent ondanks cijfers die beter waren dan verwacht. Ook voor drogisterijketen Walgreens Boots Alliance (plus 2,5 procent) presenteerde meevallende resultaten en verwachtingen. Sport- en yogakledingmaker Lululemon Athletica sprong dik 9 procent vooruit dankzij sterke omzetcijfers.

De euro was 1,2301 dollar waard, tegen 1,2349 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 64,67 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs en werd verhandeld voor 69,80 dollar per vat.