Trump sluit nieuwe handelsdeal met Zuid-Korea

President Donald Trump heeft zijn eerste handelsakkoord gesloten. Met Zuid-Korea kwam de Amerikaanse president een nieuw handelsakkoord overeen, waardoor Amerikaanse autofabrikanten een grotere toegang krijgen tot de Zuid-Koreaanse markt. De Zuid-Koreanen vallen in de nieuwe afspraken niet meer onder de staalheffingen die Trump eerder had aangekondigd.

Trump had sinds zijn aantreden felle kritiek op de handelsakkoorden die zijn voorgangers hadden gesloten. De regering onderhandelt met Canada en Mexico over een nieuw Noord-Amerikaans vrijhandelsakkoord (NAFTA).

Trump kondigde vorige maand importtarieven aan op staal en aluminium, maar maakte ondertussen al uitzonderingen voor buurlanden Canada, Mexico en de EU. In het akkoord met Zuid-Korea zijn de staalheffingen ook van de baan als het Aziatische land de import van staal naar de VS beperkt tot 2,7 miljoen ton per jaar.