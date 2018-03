Amazon omlaag op Wall Street na tweet Trump

Facebook (plus 1,7 procent) kondigde in de nasleep van het privacyschandaal aan de banden met grote datahandelaars te verbreken. Die bedrijven hielpen adverteerders hun reclamegeld gericht te besteden. Onder meer de Britse toezichthouder reageerde daar positief op.

De beurzen in New York zijn donderdag met winst geopend. Vrijdag blijft de handel dicht vanwege Goede Vrijdag. De afgelopen twee dagen eindigde Wall Street nog in het rood en stonden vooral techfondsen onder druk. Webwinkelgigant Amazon riep de toorn van president Donald Trump opnieuw over zich af en daarop ging het aandeel omlaag.

