Herstructurering neemt hap uit winst Vion

Vleesbedrijf Vion heeft in 2017 aanzienlijk minder winst gemaakt dan een jaar eerder. Vooral kosten voor de ingezette herstructurering drukten het resultaat. Evengoed schreef de vleesverwerker, die de afgelopen jaren gebukt ging onder financiële tegenslagen en vleesschandalen, zwarte cijfers.

Onder de streep resteerde een winst van 22 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 39 miljoen euro. Vion kampte met een belastingnadeel van 9 miljoen euro op jaarbasis. Eenmalige posten, waaronder de last die werd genomen om de bedrijfsvoering te stroomlijnen, drukten het resultaat met nog eens 13 miljoen euro. In dat laatste bedrag zitten ook de opbrengsten, min de lasten, van overnames en de verkoop van bedrijfsonderdelen.

De omzet van Vion viel vorig jaar op jaarbasis 7 procent hoger uit op 5,1 miljard euro. Het bedrijf herstelde zijn uitkering aan de aandeelhouders en keert daarmee voor het eerst sinds 2012 weer dividend uit.

Dit jaar moeten volgens het bedrijf verschillende initiatieven om de resultaten te verbeteren, hun vruchten gaan afwerpen. Vion waagde zich niet aan exacte voorspellingen. Volgens het bedrijf zijn dit jaar de veeprijzen gestegen, maar wordt dit nog niet gecompenseerd door oplopende vleesprijzen.