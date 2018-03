Rustige handel op Europese beurzen

De meeste Europese beurzen stonden donderdag licht in het groen. Op het Damrak was TomTom de gebeten hond na het weerleggen van overnamegeruchten. De handel verliep verder relatief rustig voorafgaand aan het lange paasweekeinde. Op Goede Vrijdag en tweede paasdag zijn de beurzen gesloten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 528,01 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 781,02 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij. De Londense FTSE klom 0,3 procent, maar stevent desondanks af op het slechtste kwartaal sinds 2011.

TomTom zakte ruim 6 procent bij de middelgrote fondsen. Het navigatiebedrijf liet weten geen adviseur te hebben ingehuurd om op zoek te gaan naar mogelijke kopers. TomTom reageerde daarmee op berichten dat gekeken wordt naar een koper voor het hele bedrijf of een minderheidsbelang. Woensdag steeg het aandeel nog ruim 10 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven, met een plus van 3,8 procent. Corbion daalde 3,5 procent. Het biochemiebedrijf koopt het belang van zadenbedrijf Bunge in een samenwerking tussen de twee bedrijven. Kempen verlaagde het advies voor het aandeel.

Bij de hoofdfondsen was uitzender Randstad een opvallende daler met een min van 3,7 procent, het aandeel noteerde ex-dividend. Grootste stijger was verzekeraar ASR met een winst van 2 procent.

Op het Damrak werden ook nog wat jaarcijfers bekendgemaakt. Chemiebedrijf Avantium zette afgelopen jaar een fors verlies in de boeken. Het aandeel won 0,4 procent mede dankzij een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. De Israëlische investeerder Kardan, die het verlies afgelopen jaar bijna wist te halveren, daalde 0,7 procent.

Renault klom in Parijs ruim 4 procent na mediaberichten over een mogelijke fusie tussen de Franse automaker en zijn Japanse partner Nissan. De Franse cateraar en facilitair dienstverlener Sodexo kelderde meer dan 12 procent na een winstalarm. In Zürich won Swiss Re bijna 3 procent op berichten dat het Japanse telecomconcern Softbank een belang wil nemen in de Zwitserse herverzekeraar.

De euro was 1,2304 dollar waard, tegen 1,2349 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 64,53 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 69,39 dollar per vat.