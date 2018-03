‘VW parkeert sjoemeldiesels in woestijn’

Volkswagen huurt 37 parkeerterreinen in de Verenigde Staten om circa 300.000 dieselwagens te stallen, waaronder een stuk grond in de Californische woestijn bij Victorville. Het gaat om auto’s die het Duitse autoconcern heeft teruggekocht van klanten naar aanleiding van het dieselschandaal, schrijft de Duitse krant Handelsblatt.

Er worden tevens sjoemelsdiesels geparkeerd in een in onbruik geraakt voetbalstadion in Detroit en op het terrein van een voormalige papierfabriek in Minnesota. Volkswagen heeft tegen Handelsblatt gezegd dat het een tijdelijke oplossing betreft en dat het bedrijf de auto’s gewoon blijft onderhouden. Als de Amerikaanse autoriteiten akkoord zijn met aanpassingen aan de wagens dan gaan ze in de verkoop of worden ze geĆ«xporteerd.

Volkswagen raakte in het najaar van 2015 in opspraak toen bleek dat het bedrijf jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. Miljoenen dieselauto’s waren voorzien van technologie die ervoor zorgde dat ze in testsituaties veel milieuvriendelijker leken dan zij in de dagelijkse praktijk waren.