Directeuren Pathé op non-actief

Bij bioscoopconcern Pathé zijn algemeen directeur Dertje Meijer en financieel directeur Edwin Slutter per direct op non-actief gesteld. De leiding bij het bedrijf wordt overgenomen door oud-directeur Lauge Nielsen, die vorig jaar mei nog na ruim twintig jaar afscheid nam. Hij keert per direct terug als bestuurder. Het is onduidelijk hoe lang Nielsen aanblijft.

De eigenaren van het Franse familiebedrijf hadden geen vertrouwen meer in het het functioneren van Meijer en Slutter. Pathé bevestigde berichtgeving hierover van vakblad Holland Film Nieuws, maar wilde verder geen toelichting geven.

Meijer trad vorig jaar aan, nadat ze tussen 2009 en 2016 leiding had gegeven aan Havenbedrijf Amsterdam. Slutter werkte eerder bij KPMG voordat hij naar het bioscoopconcern overstapte. Pathé is met inmiddels 28 bioscopen en 217 schermen de grootste bioscoopexploitant van Nederland.

Andere ketens als Vue, voorheen JT Bioscopen, en Kinepolis timmeren de laatste jaren ook hard aan de weg. Zo hard zelfs dat kenners al waarschuwen voor een overcapaciteit aan zalen. Bioscopen hebben er in videostreamingsdiensten als Netflix tevens geduchte concurrentie bij gekregen.

Bioscoopketens experimenteren daarom met allerlei technologische snufjes om de beleving van een filmavondje te verbeteren, om zo klanten te blijven trekken. Zo zette Pathé onlangs speciale 4DX-technologie in bij de nieuwe Star Wars-film in vestigingen in Amsterdam en Rotterdam, compleet met weersimulaties, geuren en bewegende stoelen in de zaal.

Die vernieuwingsslag leek succes te hebben. Het economisch bureau van ABN AMRO voorspelde begin dit jaar toch weer een verdere groei voor de Nederlandse bioscoopbranche. Vorig jaar gingen Nederlanders ruim 5 procent meer naar de film dan in 2016. Dit jaar loopt het groeitempo waarschijnlijk iets terug naar een kleine 3 procent. Dat zou betekenen dat er bijna 37 miljoen kaartjes worden verkocht.