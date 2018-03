Japanners kopen uitzendbureau Otto Work Force

Het Japanse uitzendbedrijf Out-Sourcing (OSI) heeft een meerderheidsbelang van 56 procent genomen in uitzender OTTO Work Force. OSI, dat een beursnotering in Tokio heeft, betaald ruim 66 miljoen euro voor dat belang.

OTTO richt zich vooral op internationale arbeidsbemiddeling. Het Noord-Limburgse bedrijf begon in 2000 met het naar Nederland halen van Poolse werknemers en groeide van daaruit verder in Europa. Door het strategische samenwerkingsverband met OSI wil OTTO nu ook buiten Europa gaan opereren. OSI is behalve in Aziƫ ook actief in Zuid-Amerika, Australiƫ en Europa.

Het merk OTTO blijft behouden en ook het management blijft ongewijzigd, zo melden de bedrijven. Topman Frank van Gool en operationeel directeur Karolina Swoboda hebben hun toekomst voor ten minste de komende vijf jaar aan het bedrijf verbonden.