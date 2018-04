Aandacht op Spotify in rustige beursweek

Beleggers in Europa staan voor een korte en rustige handelsweek. Maandag blijven de beurzen in Europa gesloten vanwege tweede paasdag. In Azië en de Verenigde Staten wordt wel gehandeld. De agenda is vrij leeg, wel bereiden de financiële markten zich voor op de in het oog springende beursgang van muziekstreamingdienst Spotify.

Die beursgang staat voor dinsdag op de rol. Het Zweedse bedrijf gaat in de Verenigde Staten naar de beurs, waar het aan de New York Stock Exchange genoteerd wordt. Spotify kiest daarbij niet voor een traditionele beursgang, maar voor een zogeheten directe notering. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zorgt de beursnotering ervoor dat bestaande aandeelhouders makkelijker kunnen handelen in de waardepapieren.

Door deze aanpak is er ook geen introductieprijs en blijft de beurswaarde onduidelijk tot er daadwerkelijk gehandeld wordt. Gemiddeld schatten analisten Spotify in op een waarde van 19 miljard dollar (ruim 15 miljard euro).

Ook technologiebedrijf Facebook blijft in de aandacht staan. Het schandaal rond Cambridge Analytica en het verhandelen van gegevens van gebruikers levert nog altijd nieuwe onthullingen op. Het kostte Facebook de afgelopen weken bijna 100 miljard dollar aan beurswaarde.

In Amsterdam staan cijfers van biotechnologiebedrijf Probiodrug, dat onlangs degradeerde uit de SmallCap-index, voor dinsdag in de planning. Het is een van de laatste bedrijven die met jaarcijfers naar buiten komt. De Nederlandsche Apparatenfabriek (Nedap) komt met een handelsbericht over het eerste kwartaal.

Op macro-economisch vlak is er komende week meer te doen. De maandag en dinsdag zijn gereserveerd voor verschillende inkoopmanagersindexen in de Verenigde Staten en Europa over de industrie. Woensdag en donderdag komen ook de inkoopmanagersindexen over de dienstensector naar buiten.

Verder komen er belangrijke cijfers over de werkgelegenheid in de VS in de vorm van het ADP banenrapport over de private sector op woensdag en werkloosheidscijfers twee dagen later.

Donderdag sloten de beurzen in Europa en de VS na een roerige week op winst. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,5 procent in de plus op 529,52 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 781,44 punten. Londen en Parijs kregen er tot 0,7 procent bij, Frankfurt ging 1,3 procent vooruit.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 1,1 procent op 24.103,11 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 2640,87 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,6 procent tot 7063,44 punten.