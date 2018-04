Megabeloning Musk ver weg door dip Tesla

De megabeloning van in totaal 2,6 miljard dollar die topman Elon Musk de komende tien jaar bij Tesla kan verdienen raakt verder uit beeld. Aan het beloningspakket zitten erg ambitieuze doelen verbonden, waaronder de beurswaarde van de fabrikant van elektrische auto’s, en die gaat flink omlaag.

Om in aanmerking te komen voor het eerste stapje van de beloning die Musk krijgt als Tesla in waarde stijgt, moet het bedrijf 100 miljard dollar waard zijn. Daarna krijgt hij bij elke stijging met 50 miljard dollar meer geld. Verder zijn er doelen die met omzet en winst te maken hebben.

De beurswaarde van Tesla zakte sinds de riante beloning van Musk twee weken geleden door aandeelhouders werd goedgekeurd 20 procent tot ongeveer 42,6 miljard dollar. Dat had te maken met een kritisch rapport van een analist, die zich zorgen maakt of Tesla wel genoeg geld is kas heeft. Verder zorgden een dodelijk ongeluk met een Tesla en een grootschalige terugroepactie voor onrust onder beleggers.

Musk grapte op 1 april nog naar aanleiding van de beursdip dat zowel het bedrijf als hijzelf bankroet waren. Tesla zakte maandag weliswaar opnieuw flink op de beurs, maar van een faillissement is uiteraard geen sprake.

Het persoonlijke vermogen van Musk wordt door persbureau Bloomberg geschat op 18,1 miljard dollar, waarmee hij net buiten de top 50 van rijkste mensen op aarde valt. Wel is zijn totale bezit, waarvan een groot deel uit aandelen van Tesla bestaat, al 1,9 miljard dollar minder waard dan aan het begin van het jaar. Musk is verder onder meer topman en oprichter van ruimtevaartbedrijf SpaceX.