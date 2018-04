Musk maakt 1 aprilgrap over failliet Tesla

Topman Elon Musk van de maker van elektrische auto’s heeft een 1 aprilgrap uitgehaald, waarin hij twitterde dat Tesla failliet is gegaan. Ondanks een enorme uitverkoop van paaseieren kon het bedrijf niet overeind worden gehouden, grapte Musk in zijn tweet.

Musk verstuurde ook een foto waarin hij bewusteloos tegen een Tesla 3 aanhing, omringd door flessen ‘teslaquilla’ met sporen van gedroogde tranen op zijn wangen. Tesla heeft op de aandelenbeurs een zeer slechte tijd achter de rug met een koersval van meer dan een vijfde in maart. Dat kwam door zorgen over productievertragingen bij de Tesla 3, een negatief rapport van kredietbeoordelaar Moody’s over het bedrijf en het dodelijke ongeval met een Tesla in Californië.