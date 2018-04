Zuckerberg weerspreekt kritiek topman Apple

Facebook-topman Mark Zuckerberg heeft in een interview uitgehaald naar Apple-baas Tim Cook. Zuckerberg noemde kritiek van Cook op het privacybeleid van Facebook ,,te makkelijk”.

Cook viel Facebook vorige week in een interview aan op het profiteren van gebruikersinformatie via advertenties. Daarmee reageerde hij op de ophef rond het sociale netwerk nadat bekend werd dat gebruikersgegevens in handen van derden terecht zijn gekomen.

Dergelijke gedetailleerde persoonlijke informatie zoals Facebook die verzamelt zou volgens Cook niet moeten bestaan. Gevraagd wat hij zou doen als hij in de schoenen van Zuckerberg zou staan antwoordde hij: ,,Ik zou nooit in die situatie terechtkomen.”

Zuckerberg stelt dat advertenties ,,reëel gezien” nodig zijn als je een grote online dienst wilt maken om mensen te verbinden. Als je zou werken met abonnementsgeld in plaats van met advertenties, dan zouden veel mensen geen toegang krijgen tot Facebook omdat ze het niet kunnen betalen.