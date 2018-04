Disney in de markt voor Sky News

Walt Disney is in de markt voor het Britse Sky News. Door de nieuwszender te verkopen aan het entertainmentconcern, wordt mogelijk voldaan aan een voorwaarde voor de overname van heel Sky door 21st Century Fox van mediamagnaat Rupert Murdoch.

Fox heeft momenteel 39 procent van Sky in handen. Het bedrijf heeft bijna 12 miljard pond over voor de volledige controle van de onderneming. Onder meer de politiek gaat mogelijk voor die overname. De Britten zouden de garantie willen hebben dat Fox niet aan de onafhankelijkheid van Sky News tornt.

Ook zou Murdoch mogelijk te veel invloed krijgen in het Britse medialandschap. Hij heeft via zijn News Corp onder meer titels als The Times, The Sunday Times en The Sun in handen. De partijen zijn in overleg met de toezichthouder om tot een oplossing te komen.

De interesse van Disney in Sky News staat los van de eerdere overeenkomst met Fox over de overname van zijn entertainmenttak. Disney sloot daarover eind vorig jaar een miljardendeal met het bedrijf van Murdoch.

Overigens zou het ook kunnen dat Fox besluit Sky News te verzelfstandigen. De Amerikanen zullen de zender dan de komende jaren wel blijven steunen. In eerste voorstel werd gesproken over een periode van tien jaar. Fox zou bereid zijn daar vijftien jaar van te maken.

Overigens ligt ook Comcast op de loer. De Amerikanse kabelreus zou 22,1 miljard pond over hebben voor de overname van heel Sky. Dat is flink meer dan een overnamebod van 21st Century Fox. Enkele aandeelhouders van Sky roerden zich de laatste tijd, omdat ze het overnamebod van Murdoch en de zijnen te laag vonden.