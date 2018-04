Horeca klaagt weer over oneerlijke concurrentie

Horecaondernemers klagen nog steeds over oneerlijke concurrentie door gesubsidieerde instellingen, zoals buurthuizen, schouwburgen en sportkantines. Volgens onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben restaurants, cafés en cateraars daar steeds vaker last van. De brancheorganisatie roept gemeenten en de Tweede Kamer daarom op om maatregelen te nemen.

Meer dan vier op de vijf van de ruim 1100 ondervraagde horecaondernemers voelden zich gedupeerd. Sportkantines en buurthuizen worden als het grootste probleem gezien. Daar vieren mensen soms verjaardagsfeesten en bruiloften, terwijl dat niet zou mogen.

Schouwburgen, filmhuizen en poppodia exploiteren daarnaast wel eens een restaurant met overheidsgeld. Dat is tegen het zere been van KHN, die stelt dat zo de regels worden ontdoken. Ook zijn er veel klachten over thuiskoks die gebruikmaken van platforms als ShareDnD en particulieren die hun woning commercieel verhuren via bijvoorbeeld Airbnb. Zuipketen, waar zonder enige vergunning alcohol wordt verstrekt, snoepen eveneens omzet van de café’s af.