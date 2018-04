Rode cijfers op beurzen Europa

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies gesloten. Ook elders in Europa waren de koersenborden roodgekleurd. Beleggers bleven terughoudend door de oplopende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent lager op 528,48 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 772,64 punten. Londen en Parijs leverden tot 0,4 procent in, Frankfurt ging 0,8 procent omlaag.

TomTom was een behoorlijke stijger bij de middelgrote bedrijven op Beursplein 5 met een winst van 3,2 procent. Geruchten over een mogelijke overname blijven rondzoemen. Topman Harold Goddijn zei zelf dat de navigatiedienstverlener zich vooral blijft richten op zijn divisies ‘automotive, enterprise en telematics’, die allemaal groei laten zien.

Air France-KLM raakte 4,4 procent kwijt in de MidKap. Drie Franse pilotenvakbonden hebben nieuwe stakingen bij Air France afgekondigd omdat de directie weigerde in te gaan op de eisen voor een salarisverhoging.

Informatieleverancier Wolters Kluwer was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 2,2 procent. Grootste stijger was chipmachinemaker ASML met een plus van 1,3 procent, na een mediabericht dat Apple de samenwerking met chipgigant Intel, een belangrijke klant van ASML, stopt.

Bij de kleinere bedrijven klom Fagron meer dan 5 procent. Het apothekersbedrijf neemt Humco, een farmaceut en toeleverancier aan meer dan 45.000 apotheken in de VS, over.

In Londen zakte de Britse chipleverancier IQE 2,7 procent na het fatale fietsongeluk van zijn financiƫle topman. Sky won meer dan 2 procent. Entertainmentconcern Walt Disney is in de markt voor Sky News. Een verkoop van de nieuwszender zou moeten helpen bij het verkrijgen van goedkeuring voor de geplande overname van heel Sky door branchegenoot 21st Century Fox van mediamagnaat Rupert Murdoch.

De euro was 1,2262 dollar waard, tegen 1,2287 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 63,47 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 68,09 dollar per vat.