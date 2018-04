Beurzen lager na escalatie handelsconflict

De Europese aandelenbeurzen deden woensdag opnieuw een stap terug. De escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de twee grootste economieën ter wereld, zorgde voor terughoudendheid onder beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent lager op 523,63 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 764,42 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden 0,4 en 0,6 procent in. De DAX in Frankfurt daalde 1,2 procent.

China sloeg woensdag terug in het handelsconflict met de VS, nadat de Amerikaanse regering met meer importheffingen op Chinese producten kwam. Het land kondigde aan tarieven van 25 procent op te leggen voor 106 Amerikaanse producten, waaronder sojabonen, vliegtuigen, auto’s en chemicaliën.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een verlies van bijna 3 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken gingen aan kop met plussen van rond 0,4 procent.

ArcelorMittal zakte 2,7 procent. Het staalconcern vecht een bod op doelwit Essar Steel aan van een consortium onder leiding van het Russische VTB Capital. Onder meer de familie achter het failliete Essar zou onderdeel uitmaken van het consortium. Volgens de wet in India is dat niet toegestaan.

In de MidKap sloten chipbedrijf Besi en maaltijdbezorger Takeaway de rij met minnen van 2,6 procent. Postbezorger PostNL ging aan kop met een winst van ruim 1 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Nedap 0,8 procent na een handelsbericht. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, heeft in de eerste maanden van dit jaar de opbrengsten met 8 procent zien stijgen en is positief over de ontwikkelingen in 2018.

WPP zakte in Londen 1 procent. Het grootste reclamebureau ter wereld meldde onderzoek te doen naar de aantijgingen van misbruik en wangedrag van topman en oprichter Martin Sorrell.

Swiss Re verloor meer dan 3 procent in Zürich. Het Japanse technologieconcern Softbank zal waarschijnlijk niet meer dan 10 procent kopen in de Zwitserse herverzekeraar. Vorige maand meldden ingewijden dat Softbank een belang van 25 procent zou willen nemen in Swiss Re.

De euro was 1,2291 dollar waard, tegen 1,2262 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper op 62,34 dollar. Brentolie zakte ook 1,8 procent in prijs tot 66,90 dollar per vat.