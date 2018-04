De Boer: moment missie naar China perfect

Ondernemersvoorman Hans de Boer van VNO-NCW is blij dat er over enkele dagen een Nederlandse handelsmissie naar China gaat. ,,Het moment voor de missie is perfect”, vindt de voorzitter van de lobbyorganisatie voor het bedrijfsleven. Het grote handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten lijkt juist te escaleren.

,,Nederland en China hebben een sterke relatie”, benadrukt De Boer. ,,Juist nu moeten we meer dan ooit in die relatie investeren om te zorgen dat handel en investeringen gewoon kunnen doorgaan met eerlijke spelregels. Van protectionisme is nog nooit een land wijzer geworden en zeker Nederland niet.”

Premier Mark Rutte en enkele andere Nederlandse bewindslieden reizen komend weekend naar China voor een grote economische missie. In het kielzog van de kabinetsdelegatie reizen in totaal 250 deelnemers van 165 verschillende bedrijven mee.

,,Door de aanwezigheid van meerdere Nederlandse bewindspersonen kunnen we komende week gesprekken voeren met hoge Chinese overheidsofficials. Dit opent soms net deuren die anders gesloten blijven”, zegt De Boer die bij de missie betrokken is als zakelijk missieleider.