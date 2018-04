Escalatie handelsconflict drukt op beurzen

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend met verliezen gesloten. Beleggers waren erg terughoudend omdat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China lijkt te escaleren. Zo kondigde de regering in Peking nieuwe importheffingen op Amerikaanse goederen aan als vergelding voor vergelijkbare maatregelen van de Amerikanen in Washington.

De AEX-index op de beurs in Amsterdam eindigde 0,4 procent lager op 526,19 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 764,09 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent. De FTSE in Londen kreeg er wel 0,1 procent bij.

De Amerikaanse president Donald Trump ontkende in de loop van de dag via Twitter dat hij een handelsoorlog aan het voeren is, maar daardoor leken de zorgen bij beleggers niet echt af te nemen. Exporterende bedrijven als autobouwers moesten het ontgelden op de beurzen. Verder stonden techfondsen flink onder druk. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting was met een min van 3,8 de grootste daler bij de hoofdfondsen aan het Damrak.