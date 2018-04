Luchtvracht kent sterkste jaarstart sinds 2015

De luchtvrachtsector kende dit jaar de beste start van het jaar sinds 2015. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA is de wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer in januari en februari samen met een kleine 8 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder.

Het groeicijfer voor februari kwam uit op 6,8 procent. Vooral in Afrika zat de vraag in de lift. In Europa ging de vraag naar luchtvrachtvervoer wat minder dan gemiddeld vooruit.

IATA liet eerder al weten dat de wereldwijde vraag over heel 2018 niet zo sterk zal stijgen als in het uitzonderlijk sterke jaar ervoor. Over heel 2017 werd een groei gerapporteerd van 9 procent. De branchevereniging voorziet voor dit jaar een ,,solide” groeitempo van zo’n 4,5 procent.

IATA-topman Alexandre de Juniac waarschuwde tevens voor mogelijke tegenwind die kan opkomen als het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten verder escaleert tot een grote handelsoorlog. ,,Welvaart groeit wanneer grenzen open zijn voor mensen en voor handel, en we worden allemaal tegengehouden als ze dat niet zijn”, verklaarde hij in een toelichting.