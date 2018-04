Meer nieuwe auto’s rollen showroom uit

Autoverkopers zijn het jaar goed begonnen. In de eerste drie maanden van het jaar reden bijna 114.000 nieuwe auto’s de showrooms uit. Dat betekende een stijging met 13,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG.

Het populairste merk in de eerste maanden van 2018 was Volkswagen. Dat merk was ook goed voor de twee best verkochte modellen, de Polo en de Golf. Opel was het op een na best scorende automerk, gevolgd door Renault, Peugeot en Kia.

Volgens de organisaties zullen de verkopen over heel 2018 uitkomen op 430.000 nieuwe auto’s. Afgelopen jaar werden 414.538 auto’s op kenteken gezet.