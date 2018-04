Zorg handelsconflict zet Wall Street lager

De beurzen in New York zijn woensdag met stevige verliezen aan de handel begonnen. Beleggers reageerden nerveus op de escalatie van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Zo kondigde Peking nieuwe importheffingen op Amerikaanse goederen aan als vergelding voor vergelijkbare maatregelen van de regering-Trump.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,8 procent in de min op 23,599 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 2579 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 1,3 procent omlaag naar 6851 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump ontkende via Twitter een handelsoorlog te voeren. Van die sussende woorden trokken beleggers zich evenwel weinig aan. Grote exporteurs naar China maakten een flinke tuimeling op de beurs. Aandelen van vliegtuigbouwer Boeing, machinefabrikant Caterpillar en de autoconcerns Ford, General Motors (GM) en Fiat Chrysler verloren in de eerste handelsminuten tot bijna 4 procent.

Facebook leverde daarnaast 2 procent in. Oprichter Mark Zuckerberg heeft aangekondigd in het Amerikaanse Congres volgende week tekst en uitleg te geven over het privacyschandaal dat speelt bij het internetbedrijf. Techfondsen leken sowieso een moeilijke dag te gaan krijgen na het herstel op dinsdag. Ook Tesla, Spotify en Amazon openden stevig in het rood. Spotify noteerde zelfs een min van ruim 5 procent.