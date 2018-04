Beurzen schudden handelszorgen af

De Europese beurzen veerden donderdag flink op. De uitlatingen van de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross dat de Trump-regering in onderhandeling is met China en geen handelsoorlog voert, zorgden voor een breed herstel van bedrijven die te lijden hadden van de handelsspanningen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,7 procent in de plus op 535,10 punten. Bijna alle 25 hoofdfondsen stonden in het groen. De MidKap steeg 1,6 procent tot 776,25 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,6 procent vooruit.

Koplopers bij de hoofdfondsen waren staalconcern ArcelorMittal en chipmachinemaker ASML met plussen van 4,2 en 3,4 procent. Andere sterke stijgers waren kabel- en telecombedrijf Altice en biotechnoloog Galapagos met winsten van rond de 2,8 procent. Telecomconcern KPN was de enige daler met een min van 0,7 procent.

Ahold Delhaize won 1,2 procent. Topman Dick Boer van het Nederlands-Belgische supermarktconcern treedt af en wordt per 1 juli opgevolgd door vicetopman Frans Muller. Muller stond sinds 2013 aan het roer van Delhaize. Verder wordt voormalig ING-topman Jan Hommen de nieuwe president-commissaris. Verder was er kritiek van de VEB over de beschermingsconstructie bij het supermarktconcern.

Sterkste stijger in de MidKap was metalengroep AMG met een winst van 3,7 procent. Oliedienstverlener SBM Offshore dikte 3,1 procent aan. ABN AMRO zette het aandeel op zijn favorietenlijst. Beursintermediair Flow Traders was de grootste daler met een min van 1,3 procent.

Air France-KLM klom 1,2 procent, ondanks dat de Franse vakbonden nieuwe stakingen bij Air France hebben afgekondigd. De internationale brancheorganisatie IATA meldde daarnaast dat de bezettingsgraad van vliegtuigen wereldwijd is toegenomen tot het hoogste niveau dat ooit in februari werd gemeten.

In Londen klom Barclays 0,8 procent ondanks een verlaging van de kredietrating. Moody’s verlaagde de kredietwaardigheid van de Britse bank tot een niveau boven junkstatus.

Computerspelletjesmaker Ubisoft won 7,1 procent in Parijs dankzij een verkooprecord van het nieuwste spel “Far Cry 5”. Accor kreeg er 1,5 procent bij. De Franse hotelgroep neemt een belang van 50 procent in Mantis Group.

De euro was 1,2278 dollar waard, tegen 1,2295 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 63,33 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 68,03 dollar per vat.