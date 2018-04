Braziliaanse miljoenenboete Facebook

Facebook moet in Brazilië een boete betalen van omgerekend ruim 27 miljoen euro omdat het bedrijf niet meewerkte aan een corruptieonderzoek. Dat heeft een rechter bepaald. De zaak staat los van het privacyschandaal waar het techbedrijf onder gebukt gaat.

Facebook weigerde in 2016 toegang te geven tot WhatsApp-berichten van personen die door justitie werden onderzocht. De verdachten zouden via de dienst berichten hebben verzonden over een plan om te frauderen met het zorgstelsel in het Zuid-Amerikaanse land.

Volgens de aanklagers noemden advocaten van Facebook de boete ,,buitensporig en buitenproportioneel”. Facebook zelf heeft nog geen reactie gegeven.