Dikke winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen beleefden donderdag een uitstekende beursdag. Wegebbende zorgen over het handelsconflict tussen grootmachten China en de Verenigde Staten stonden aan de basis van de opleving. Dat gebeurde na uitlatingen van de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross, die zei dat de Trump-regering in onderhandeling is met China.

De AEX-index sloot met een winst van 2,7 procent op 540,49 punten. Bijna alle 25 hoofdfondsen eindigden de sessie in de plus. Digitaal beveiliger Gemalto was de enige daler, al bleef de schade beperkt tot een min van 0,1 procent. De MidKap steeg 2,4 procent tot 782,38 punten. Londen, Parijs en Frankfurt kregen er rond de 2,5 procent bij.

Sterkste stijger in de AEX was ArcelorMittal. Het aandeel van het staalconcern sloot de dag af met een winst van 5,6 procent. Ook chipmachinemaker ASML deed het uitstekend met een plus van 4,5 procent. Andere sterke stijgers waren olie- en gasreus Shell, biotechnologiebedrijf Galapagos en techconcern Philips, die 3,5 procent wonnen.

Ahold Delhaize won 1,6 procent. Topman Dick Boer van het Nederlands-Belgische supermarktconcern treedt af en zal per 1 juli worden opgevolgd door vicetopman Frans Muller. Muller stond sinds 2013 aan het roer van Delhaize. Verder werd bekendgemaakt dat voormalig ING-topman Jan Hommen de nieuwe president-commissaris wordt.

Bij de middelgrote fondsen deden bodemonderzoeker Fugro en metalengroep AMG het goed met winsten van meer dan 6 procent. Air France-KLM klom 2 procent ondanks verdere stakingsdreigingen. De Franse vakbonden hebben nieuwe stakingen bij Air France afgekondigd. Oliedienstverlener SBM Offshore dikte 4,6 procent aan, nadat ABN AMRO het aandeel op zijn favorietenlijst zette.

Vastgoedfonds Vastned sloot bij de kleinere fondsen met een winst van 2,4 procent. Het bedrijf meldde verschillende transacties. In Utrecht werden twee acquisities gedaan voor een totaalbedrag van 15,1 miljoen euro. Verder verkocht het bedrijf voor bijna 21 miljoen euro niet-strategische panden in Nederland en Frankrijk.

In Londen klom Barclays dik 2 procent ondanks een verlaging van de kredietrating. Moody’s verlaagde de kredietwaardigheid van de Britse bank tot een niveau boven junkstatus.

De euro was bij de slotbel 1,2224 dollar waard, tegen 1,2295 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 63,47 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer, op 68,20 dollar per vat.