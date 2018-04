Fiat Chrysler splitst onderdelentak af

Fiat Chrysler brengt zijn auto-onderdelentak Magneti Marelli naar de beurs. Geruchten dat het onderdeel van het Italiaans-Amerikaanse autoconcern op eigen benen zou komen te staan of in de etalage zou worden gezet zongen al langer rond.

De afsplitsing moet volgens Fiat Chrysler begin volgend jaar afgerond zijn. Magneti Marelli krijgt dan een eigen notering aan de beurs van Milaan. Aandeelhouders van Fiat Chrysler krijgen een evenredig belang in het nieuwe bedrijf.

Magneti Marelli maakt onder meer autolampen, versnellingsbakken, uitlaatsystemen en auto-elektronica. Het in 1919 in Italiƫ opgerichte bedrijf was in 2016 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro en telt wereldwijd circa 43.000 werknemers.

De autofabrikant had eerder al aangegeven de opties te bekijken voor het bedrijfsonderdeel. Magneti Marelli werd toen gewaardeerd op ongeveer 5 miljard euro.

De afsplitsing moet ervoor zorgen dat het autoconcern zich meer kan toeleggen op het maken van massaproductievoertuigen. Fiat Chrysler stelt verder dat de stap Magneti Marelli meer bewegingsruimte geeft om te groeien.