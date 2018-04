Nieuwe aanvraag fusie UPC-Ziggo

Ziggo-moederbedrijf Liberty Global heeft een nieuwe aanvraag ingediend bij de Europese Commissie voor goedkeuring van de fusie van zijn dochterbedrijf UPC met kabelbedrijf Ziggo. In oktober oordeelde een Europese rechter na een klacht van KPN dat die beslissing opnieuw moest worden genomen.

Volgens het Gerecht van de Europese Unie had de Commissie bij de goedkeuring in 2014 een betere onderbouwing moeten geven waarom de fusie niet schadelijk zou zijn voor Nederlandse consumenten. De twee bedrijven zouden mogelijk samen te veel macht hebben op de markt voor betaalde film- en sportzenders, maar daar ging de Commissie niet op in.

Een nieuwe beslissing wordt uiterlijk 15 mei genomen. Overigens is de fusie al lang en breed afgerond. Het fusiebedrijf Ziggo is vervolgens op zijn beurt samengegaan met de Nederlandse activiteiten van Vodafone. VodafoneZiggo, zoals het bedrijf nu heet, liet eerder al weten vertrouwen te hebben in een goede afloop. De zaak zou meer over de procedure dan de inhoud gaan. Voor de dagelijkse gang van zaken zou er niks veranderen.