Opluchtingsrally voor Nikkei

De Japanse aandelenbeurs ging donderdag flink vooruit in navolging van de opluchtingsrally op Wall Street. De hoop dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China kan worden voorkomen zorgde voor optimisme onder beleggers. De Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross liet namelijk weten dat de Trump-regering in onderhandeling is met China en geen handelsoorlog voert met het land.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 1,5 procent op 21.645,42 punten. Vooral de recent zwaar afgestrafte aandelen werden opgepikt. De maker van medische apparatuur Terumo won bijna 4 procent en camerafabrikant Canon dikte 2,3 procent aan. Het farmaceutische concern Chugai Pharmaceutical en vastgoedbedrijf Mitsubishi Estate klommen 3 en 2,3 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen ook vooruit. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,5 procent bij en in Seoul steeg de Kospi 1,1 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung won 3,9 procent in aanloop naar de publicatie van de voorlopige kwartaalcijfers op vrijdag. De beurzen in Shanghai, Hongkong en Taiwan waren gesloten vanwege het Qingmingfestival.