Recordaantal miljoenenwoningen

Het aantal koopwoningen van meer dan een miljoen euro is het afgelopen jaar gestegen tot een recordniveau van 42.300. Dat is 35 procent meer dan een jaar eerder, zo becijferde databedrijf voor de vastgoedmarkt Calcasa.

Het aantal miljoenenwoningen zit al een paar jaar in de lift. Tijdens het dieptepunt in de crisis telde Nederland slechts 16.000 miljoenenwoningen. De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning is volgens de berekeningen van Calcasa 1,36 miljoen euro.

De duurste woningen zijn al sinds jaar en dag te vinden in Wassenaar, in 2017 was de Groot Haesebroekseweg daar het duurst met een gemiddelde woningwaarde van 2,48 miljoen euro. Voor dat geld koop je ruim dertig woningen in de goedkoopste straat van Nederland. In de Tholenstraat in Terneuzen was een woning gemiddeld 80.000 euro waard.

In Amsterdam en omstreken staan de meeste huizen met een waarde van minstens zeven cijfers. De Keizersgracht spant de kroon. Van de 1055 koopwoningen op de Keizersgracht zijn er 405 meer dan een miljoen waard.