Topman Dick Boer weg bij Ahold Delhaize

Topman Dick Boer van Ahold Delhaize treedt af en zal per 1 juli worden opgevolgd door Frans Muller. Verder wordt Jan Hommen de nieuwe president-commissaris van het Nederlands-Belgische supermarktconcern.

Er werd in de media al gespeculeerd dat Boer zou opstappen. Hij is sinds de fusie tussen Ahold en Delhaize topman van het concern, met de Nederlander Muller als vicetopman. Daarvoor was Boer de hoogste baas van Ahold. Muller stond sinds 2013 aan het roer van Delhaize. De zestigjarige Boer gaat nu met pensioen maar blijft tot medio 2019 nog wel betrokken bij Ahold Delhaize als adviseur.

Voormalig ING-topman Hommen zal na de jaarvergadering op 11 april het stokje overnemen van president-commissaris Mats Jansson die dan aftreedt. Twee andere commissarissen stappen dan ook op. Jansson was voorzitter van de raad van toezicht van het bedrijf sinds de fusie in juli 2016. Hommen was tussen 2013 en 2016 ook al president-commissaris bij het concern. Bill McEwan wordt opvolger van Hommen in de rol van vicevoorzitter bij de raad van commissarissen.

Overigens werd in de media gespeculeerd dat Boer de functie van president-commissaris bij Ahold Delhaize zou kunnen gaan vervullen. Hij heeft twintig jaar gewerkt bij de onderneming en spreekt nu van een goed moment om af te treden. ,,Het is een eer geweest om dit bedrijf te leiden. Ons bedrijf is goed gepositioneerd voor groei op de lange termijn”, aldus Boer.

Muller (56) was na de fusie met name verantwoordelijk voor de integratie van Ahold en Delhaize. In een toelichting op de wisseling van de wacht in de top stelde het bedrijf dat Muller de logische keuze is als nieuwe bestuursvoorzitter.