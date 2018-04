Vliegtuigen waren voller dan ooit in februari

Luchtvaartmaatschappijen hebben in februari aanzienlijk meer passagiers vervoerd dan een jaar eerder, onder meer doordat het Chinese nieuwjaarsfeest en de bijbehorende vakantieperiode dit jaar ook in februari viel. De bezettingsgraad van vliegtuigen nam wereldwijd toe tot het hoogste niveau dat ooit in februari werd gemeten, meldt de internationale brancheorganisatie IATA.

Het aantal kilometers dat luchtvaartpassagiers bij elkaar aflegden lag 7,6 procent hoger dan in februari vorig jaar. Het stoelaanbod ging iets minder sterk vooruit dan de vraag. Daardoor zaten vliegtuigen in doorsnee voor 80,4 procent vol, wat het hoogste niveau is dat ooit in februari werd bereikt. Vooral in Europa en Azië waren de toestellen goed gevuld.

Dat de vraag verder is aangetrokken komt voor IATA-topman Alexandre de Juniac niet als een verrassing. Daar had hij al rekening mee gehouden. In januari dikte de vraag nog met 4,6 procent aan, het langzaamste tempo in bijna vier jaar tijd. De voormalige hoogste baas van Air France-KLM benadrukt dat de economisch omstandigheden nog steeds gunstig zijn voor de luchtvaart.