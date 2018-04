AEX begint met verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met verlies begonnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in het rood na het brede herstel een dag eerder. De beurshandel staat in het teken van de oplaaiende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag wordt gepresenteerd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de min op 539,05 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 779,86 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in.

Op de lokale markt zakte DPA 5 procent. De detacheerder boekte in 2017 een hogere omzet en brutowinst. DPA had zijn jaarcijfers uitgesteld vanwege veranderingen in de organisatiestructuur. Volgens het bedrijf was er in de eerste twee maanden van 2018 een duidelijke groei van de omzet en marge te zien.