Fors hogere winst Samsung

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een fors hogere winst in de boeken gezet, met name dankzij een sterke vraag naar zijn geheugenchips. Bij de verkoop van displays gingen de zaken echter minder.

De operationele winst bedroeg 15,6 biljoen Koreaanse won (12 miljard euro), een toename van 58 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee viel de winst hoger uit dan analisten hadden voorspeld. De omzet klom met 19 procent tot 60 biljoen won, wat iets minder is dan verwacht. Samsung zal later met meer gedetailleerde resultaten komen, waaronder nettocijfers en prestaties van de afzonderlijke divisies.

Samsung profiteert van de aanhoudend sterke vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones en computerservers. De productie van geheugenchips vormt de belangrijkste winstmotor voor het concern, dat onder meer ook smartphones, tablets en huishoudelijke elektronica maakt.