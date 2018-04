Trump: handelsoorlog al lang geleden verloren

De Verenigde Staten hebben handelsoorlogen al lange tijd geleden verloren. Met die opmerking verdedigde president Donald Trump andermaal zijn beleid om stevige importtarieven op Chinese goederen in te stellen. Die stap kan volgens hem op de korte termijn ,,een beetje pijn doen”, maar op de langere termijn zal het land volgens hem beter af zijn.

Trump herhaalde tijdens een radio-interview zijn eerdere standpunten over de handelsoorlog met China. Daarover zei hij eerder deze week dat deze is verloren door de ,,dwaze of incompetente mensen die de VS hebben vertegenwoordigd”.

In het interview wees Trump verder op de stevige opleving op de financiƫle markten. Volgens hem zullen de spanningen van nu zorgen voor een verlies van een paar procenten. Uiteindelijk zal het land er veel beter voor staan.