Christian Sewing nieuwe topman Deutsche Bank

Christian Sewing is met onmiddellijke ingang de nieuwe topman van Deutsche Bank. Hij volgt John Cryan op, zo heeft de bank zondagavond bekendgemaakt.

De machtswissel is niet onverwacht. Cryans positie stond al enige tijd onder druk door zwakke prestaties van de grootste bank van Duitsland.

Sewing (47) was tot nu toe samen met Marcus Schenck de vicevoorzitter van de raad van bestuur. Hij is al zijn hele werkzame leven in dienst van Deutsche Bank. Naar verluidt is Schenck van plan op te stappen.

Sewing is de derde topman van Deutsche Bank in een periode van zes jaar tijd.