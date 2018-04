AEX opent in de plus

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine plus geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger. Beleggers lijken de zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China even aan de kant te schuiven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent hoger op 540,09 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 781,58 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen was tankopslagbedrijf Vopak met een plus van 1,5 procent. Grootste daler was levensmiddelenconcern Unilever met een verlies van 0,6 procent. Sterkste stijger in de MidKap was postbezorger PostNL met een winst van 3 procent. Rivaal Sandd zou openstaan voor een overname door PostNL. Vastgoedbedrijf WDP sloot de rij met een min van 0,6 procent.