Aluminiumconcern Rusal keldert na sancties VS

Het grote Russische aluminiumconcern Rusal verloor maandag in de vroege handel bijna een derde van zijn waarde op de beurs in Moskou na de sancties van de Amerikaanse regering tegen het bedrijf en eigenaar Oleg Deripaska. Later werd het koersverlies wat teruggedrongen.

Washington kondigde vrijdag sancties aan tegen een groep Russen die tot de nauwe kring van president Vladimir Poetin zouden behoren. De Amerikaanse overheid wil Rusland daarmee straffen voor de vermeende be├»nvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016 en andere ,,kwaadaardige activiteiten” door het Kremlin. Op vrijdag ging Rusal ook al fors omlaag na aankondiging van de sancties.

Multimiljardair Deripaska is via zijn energie- en grondstoffenbedrijf En+ Group grootaandeelhouder van Rusal. De vrees bestaat dat het veel moeilijker wordt voor Deripaska en Rusal om zaken te doen vanwege de Amerikaanse sancties. En+ Group is eveneens op de sanctielijst gezet en moest ook flink terrein prijsgeven op de beurs.