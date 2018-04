‘China bestudeert afwaardering yuan’

China bekijkt een mogelijke afwaardering van de Chinese yuan in zijn handelsconflict met de Verenigde Staten. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Een zwakkere yuan zou ingezet kunnen worden als pressiemiddel, omdat de export van China dan steun in de rug krijgt door de lagere prijzen van Chinese goederen in het buitenland.

Volgens de bronnen wordt door hoge Chinese ambtenaren gewerkt aan een studie over een geleidelijke waardedaling van de yuan. Er wordt bekeken hoe de munteenheid ingezet kan worden in de onderhandelingen over handel met de Amerikanen. Daarnaast wordt bestudeerd welke impact een afwaardering van de yuan zou hebben op de export. Het is niet zeker of Peking echt doorzet met het plan, dat moet worden goedgekeurd door de hoogste leiding.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft China geregeld ervan beticht de yuan bewust zwak te houden om zo de eigen export te ondersteunen. Sinds het aantreden van Trump is de yuan circa 9 procent in waarde gestegen tegenover de dollar door de stabielere Chinese economie en de afzwakkende vrees voor een schuldencrisis in China.