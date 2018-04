DHL bouwt groot sorteercentrum in Zaltbommel

Pakketbezorger DHL Parcel gaat op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel een groot nieuw sorteercentrum bouwen. Dat bevestigt het bedrijf, nadat er vorige week al berichten waren rondgegaan over de komst van dit volgens DHL grootste sorteercentrum voor e-commerce in Nederland.

Op het complex kunnen straks dagelijks een half miljoen pakketten worden verwerkt. Dat betekent werkgelegenheid voor in totaal zo’n 350 mensen. Met de bouw is een investering gemoeid van 84 miljoen euro. De werkzaamheden starten nog deze maand. Het is de bedoeling dat het centrum in het najaar van 2019 operationeel is.

DHL heeft al vijftien sorteercentra in Nederland en zes in België, plus zo’n 150 lokale depots en 2000 servicepunten. De pakketbezorger opent dit jaar tevens een nieuw sorteercentrum in Amsterdam. In totaal steekt DHL in de periode 2017-2019 meer dan 200 miljoen euro in allerlei investeringen. Recent zijn bijvoorbeeld duizenden nieuwe handscanners in gebruik genomen. DHL zet ook in op een flinke uitbreiding van zijn wagenpark.