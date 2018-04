‘ECB overweegt uitbreiding gereedschapskist’

De Europese Centrale Bank (ECB) denkt na over het uitbreiden van zijn gereedschapskist. Een nieuw beleidsinstrument moet het voor de ECB mogelijk maken om levensvatbare onderdelen van een in problemen verkerende bank tijdelijk van financiering te voorzien, meldt persbureau Bloomberg op basis van vertrouwelijke documenten.

Nu is het voor de centrale bank in Frankfurt nog verboden om dit soort financiƫle steun te geven, over de noodzaal waarvan door kenners al langer wordt gesproken. Met de maatregel kan worden voorkomen dat een bank in de problemen komt als er niet direct een koper klaarstaat om de levensvatbare onderdelen over te nemen. De ECB wil geen commentaar geven.

Een vergelijkbare situatie speelde vorig jaar toen het Spaanse Banco Popular door een slechte financiƫle positie dreigde om te vallen. Toen moest de ECB eerst contact leggen met de Single Resolution Board (SRB), de Europese organisatie die gaat over de aanpak van probleembanken. Uiteindelijk is Banco Popular min of meer gedwongen verkocht aan branchegenoot Banco Santander. Dat gebeurde voor een symbolisch bedrag van 1 euro.