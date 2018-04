Facebook schrapt databedrijf om privacy

Facebook zet het databedrijf Cubeyou op een zwarte lijst. Het is een nieuwe ontwikkeling in het omvangrijke privacyschandaal waarbij de informatie van miljoenen gebruikers is misbruikt. Er wordt nu onderzoek gedaan door Facebook naar Cubeyou.

Eerder werd bekend dat het Britse databedrijf Cambridge Analytica informatie van wel 87 miljoen Facebookgebruikers had misbruikt, onder meer voor de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Naar verluidt verzamelde Cubeyou via Facebook informatie van gebruikers om naar eigen zeggen te gebruiken voor academisch onderzoek, maar feitelijk werd deze gedeeld met marketingonderzoekers.

Deze week verschijnt Facebook-topman Mark Zuckerberg in het Amerikaanse Congres om uitleg te geven te geven over het privacyschandaal. Naar verwachting zal hem onder meer gevraagd worden wat Facebook doet om privacy van gebruikers te verbeteren. Facebook heeft hier al verbetering beloofd.