Opmerkingen Draghi zetten euro hoger

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat het tempo van de economische groei in de eurozone dit jaar krachtig zal blijven. Dat stelt ECB-president Mario Draghi in het maandag verschenen jaarverslag van de centrale bank in Frankfurt. Kort na het verschijnen van het verslag ging de euro in waarde omhoog.

Draghi zei ook dat hij erop blijft vertrouwen dat de inflatie zich op de middellange termijn richting de doelstelling van net geen 2 procent zal bewegen. Er spelen evenwel nog steeds allemaal economische onzekerheden. Daarom blijft het volgens de ECB-preses noodzakelijk een ,,geduldig, standvastig en prudent” monetair beleid te voeren.

De koers van de euro steeg maandagmiddag tot 1,2322 dollar. Rond het middaguur was de Europese munt nog 1,2273 dollar waard.