PostNL hoogvlieger op Damrak

PostNL was maandag de positieve uitschieter op het Damrak. Het postbedrijf was in trek na berichten dat rivaal Sandd open zou staan voor een overname. Beleggers zetten daarnaast zorgen over het handelsconflict tussen China en de VS opzij, wat uiteindelijk voor een licht positief sentiment op de Europese beursvloeren zorgde.

De AEX-index in Amsterdam sloot met een winst van 0,1 procent op 539,90 punten. De MidKap zakte, ondanks de koerssprong van PostNL, een fractie tot 778,95 punten. Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

PostNL sloot de sessie af met een winst van bijna 8 procent. Topman Ronald van de Laar van Sandd verklaarde in een interview met De Telegraaf dat het bedrijf is voorbereid op alle opties rond consolidatie. Volgens analisten van KBC Securities zou een overname door PostNL een logische stap zijn.

Tankopslagbedrijf Vopak was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,4 procent. Was- en levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.